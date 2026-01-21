Putin mantiene una reunión con el gobierno ruso para tratar políticas sociales

Moscú, 21 (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, dio luz verde para imponer un régimen impositivo escalonado para las pequeñas empresas, que este año se enfrentan a una avalancha de impuestos, en su reunión con el gobierno ruso de este miércoles, donde trató multitud de políticas sociales.

Putin aprobó la propuesta del ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov, de introducir un período de transición para las pymes, cuyos negocios se vieron afectados por la gran subida de impuestos que tuvo lugar con el inicio del año.

«Es una buena idea, Maxim, lo del período de transición. Es correcto y, por supuesto, lo apoyo», sostuvo el presidente ruso en la reunión telemática emitida por televisión estatal.

A partir de este año se iniciará una reducción gradual del umbral de ingresos para las pymes, a partir del cual los empresarios que se acojan a los sistemas tributarios simplificados deberán pagar el IVA.

Este año el umbral sería de 20 millones de rublos (260.000 dólares), en 2027 de 15 millones (195.000 millones de dólares) y a partir de 2028, de 10 millones (130 millones de dólares).

Al mismo tiempo, el mandatario ruso se centró en una multitud de cuestiones de política social, esencialmente en aquellas enfocadas a la familia y el aumento de la natalidad.

Entre las medidas orientadas en dicha dirección se debatió sobre ampliar el horario de las guarderías, lo que según Putin animará a las mujeres a reincorporarse antes al trabajo tras su baja por maternidad.

También se debatió aumentar la prestación a las familias numerosas.

Otra cuestiones tratadas fueron: vulneraciones de derechos tras la compra de una vivienda, el acceso a medicamentos subvencionados por el Estado y apoyo monetario a las familias de los soldados rusos que combaten en Ucrania.

«Es simplemente un deber del Estado, una obligación moral, apoyar a nuestros soldados», señaló Putin durante la reunión.

Todos estos temas fueron puestos sobre la mesa por parte de ciudadanos rusos durante la rueda de prensa anual de Putin, que tuvo lugar el pasado diciembre y que, según las autoridades rusas, recibió más de tres millones de consultas.

Por otro lado, Vladímir Sodolov, el gobernador de la región de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso, que en las últimas semanas sufrió grandes nevadas y que han obstaculizado las ciudades con cúmulos de varios metros de altura, pidió ayuda al presidente para el transporte de nieve fuera de la ciudad.

«Un problema recurrente e importante es la capacidad de transportar nieve limpia» fuera de la ciudad y «no solo a vertederos especializados», se quejó.EFE

