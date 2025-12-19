Putin niega rechazar el plan de Trump y asegura que la pelota está en el campo de Ucrania

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, negó hoy que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense, Donald Trump, y subrayó que ahora «la pelota» están en el lado de Kiev y de «sus patrocinadores europeos».

«Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (…) La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente, del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos», dijo Putin al intervenir en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía. EFE

