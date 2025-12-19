The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin niega rechazar el plan de Trump y asegura que la pelota está en el campo de Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, negó hoy que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense, Donald Trump, y subrayó que ahora «la pelota» están en el lado de Kiev y de «sus patrocinadores europeos».

«Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (…) La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente, del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos», dijo Putin al intervenir en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía. EFE

mos/rml/rml

(Foto)(Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR