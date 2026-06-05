Putin no le ve sentido a reunirse con Zelenski y ordena al ejército ruso seguir avanzando

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(Añade nuevas declaraciones de Putin sobre el Donbás)

Moscú, 5 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó el viernes la propuesta del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que le planteó anoche en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la guerra.

«Por ahora, no le veo sentido», dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de «grosero» el estilo epistolar elegido por Zelenski.

Putin admitió haber ojeado el contenido de la carta y aseguró que su intención no es «crear las condiciones» para que tenga lugar un cara a cara entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo «imposible».

Insistió en que ese tipo de reuniones para negociar carecen de sentido, ya que lo importante, en su opinión, es lograr un acuerdo definitivo que perdure en el tiempo.

«Solo tiene sentido para la parte ucraniana, para frenar la ofensiva de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es todo. Y nosotros no necesitamos un acuerdo de medio año o de tres meses, sino a largo plazo. Que los especialistas preparen alguna clase de decisión y después podremos reunirnos», afirmó.

Putin, que exige la capitulación del ejército enemigo, aseguró en numerosas ocasiones que solo se reunirá con el líder ucraniano para poner punto y final a la contienda.

Tomar el Donbás es innegociable

Añadió que la carta dice que Rusia «nunca logrará» tomar todo el Donbás. «¡En Kiev no saben que desde el pasado 1 de abril Rusia controla completamente Lugansk! Y que las autoridades de Kiev controlan menos del 15 % de Donetsk», replicó.

«Nosotros avanzamos tranquilamente, pero con seguridad hacia el cumplimiento de estos objetivos. No hay duda de que lo lograremos», señaló.

Además, recordó que Kiev pidió hace tres semanas reunirse con un empresario ruso, que transmitió a Putin el deseo de Zelenski de reunirse cuanto antes, tras lo que al día siguiente el ejército ucraniano bombardeó la residencia estudiantil en la ocupada región de Lugansk, donde murieron 21 personas.

«No hay que dirigirse al autor de esa carta, al aficionado al género epistolar, sino a nuestros soldados en el frente (…) todo el país os está mirando, está orgulloso de vosotros, confía en vosotros. Seguid trabajando, hermanos», dijo seguidamente, lo que despertó los aplausos del público ruso presente en la sala.

En cuanto a las alusiones del líder ucraniano a la edad de Putin (73 años), éste respondió que lo importante no son los años, sino la «capacidad de trabajo», y le recomendó que se presente a la reelección, como exige la Constitución ucraniana, algo que no hizo en 2024 debido al estado de guerra, motivo por el que el jefe del Kremlin considera a Zelenski un mandatario ilegítimo.

La carta abierta de Zelenski

En su carta, Zelenski propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

«Usted puede terminar su guerra», dice Zelenski en la misiva, donde dice que en las negociaciones deben participar también los países europeos.

Al respecto, Putin criticó hoy el que Kiev proponga como garante solo a los países europeos y no a la Casa Blanca, aunque en el texto Zelenski alude claramente a que tanto EE.UU. como Europa deben participar en ese proceso.

De acuerdo al documento, el primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y los niños secuestrados por Rusia.

«Su guerra ha separado para siempre a Ucrania y Rusia. La línea del frente a día de hoy es la línea en la que debe comenzar la diplomacia», indica.

Al final de la carta Zelenski dice a Putin que si no pone fin pronto a la guerra, la historia de Rusia dicta que será el pueblo el que fuerce un cambio en el país.

«Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca. Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia sino por su propia existencia», agregó.

La Unión Europea y otros países como Alemania y Francia dieron la bienvenida a la propuesta y en el caso del presidente francés, Emmanuel Macron, consideró ya obsoleta la demanda rusa de que Ucrania retire sus tropas del Donbás.

En su encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, incluido EFE, Putin aseguró la víspera que está dispuesto a firmar la paz con Ucrania, siempre que ésta haga concesiones, en alusión a la retirada de sus tropas del territorio que aún controlan en la región de Donetsk.

Además, descartó un alto el fuego, aduciendo que se pueden empezar las negociaciones de paz mientras se sigue combatiendo, algo que Zelenski refutó en su carta abierta, en la que propone una tregua. EFE

mos/psh

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