Putin no piensa «aún» en presentarse a la reelección en 2030

1 minuto

San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que «aún» no ha pensado si se presentará a la reelección en 2030, algo que permite la Constitución tras una controvertida reforma aprobada en referéndum durante la pandemia del coronavirus (2020).

«Efectivamente, la Constitución me permite presentarme a la reelección en 2030, pero me parece que es pronto para hablar de ello, muy pronto», dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Putin, que lleva en el poder desde el año 2000, recalcó que no piensa en esa hipótesis, «lo digo con todal franqueza».

«El país encara muchos problemas grandes y agudos. Hay que solucionarlos, sin pensar en ello, sino en el futuro de Rusia», señaló.

El líder ruso, que cumplirá 74 años de octubre, pudo presentarse a la reelección en 2024 después de que una polémica reforma constitucional introdujera una cláusula que le permite perpetuarse en el poder hasta 2036.

Según los sondeos, Putin ha sufrido en los últimos tres meses la mayor caída de sus índices de popularidad desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, debido, entre otras cosas, a los cortes de internet, la contracción económica y el hartazgo con la contienda. EFE

jms-mos/fpa

(foto)(vídeo)