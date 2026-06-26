Putin nombra al exgobernador de Bélgorod como embajador en Abjasia

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Moscú, 26 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha nombrado al exgobernador de la región fronteriza de Bélgorod Viacheslav Gladkov como embajador ruso en Abjasia, región separatista georgiana, reconocida por Moscú como país independiente.

“Nombrar a Viacheslav Gladkov como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación Rusa ante la República de Abjasia», reza el decreto presidencial publicado este viernes.

Gladkov, de 57 años, dimitió de su puesto de gobernador el mes pasado simultáneamente con el dirigente de la vecina región de Briansk.

El funcionario fue nombrado gobernador de Bélgorod en 2021 y es considerado un gestor eficaz en tiempos de guerra. Se labró una buena fama con informes diarios a la población sobre la situación en la región y las medidas adoptadas por las autoridades para paliar las consecuencias de los ataques ucranianos.

Los rumores sobre su dimisión comenzaron a circular en la prensa rusa semanas antes de que su renuncia se hiciera pública.EFE

mos/ajs