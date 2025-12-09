Putin nombra como nuevo viceministro de Exteriores a diplomático experto en África y Asia

Moscú, 9 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, nombró este martes a Alexander Alímov, diplomático especializado en África y Asia, como nuevo viceministro de Exteriores.

«Se nombra a Alexander Serguéievich Alímov como viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia», señala el decreto firmado por Putin publicado en el boletín oficial.

En los últimos años, debido a las sanciones impuestas por Occidente a raíz de la guerra de Ucrania iniciada en 2022, Rusia reorientó su política exterior hacia Asia, principalmente, pero también al continente africano.

La prensa rusa ha especulado en las últimas semanas con la caída en desgracia del jefe de la diplomacia rusa desde 2004, Serguéi Lavrov, de 75 años, algo que ha negado el Kremlin.

Alímov, nacido en 1970, se graduó en 1993 en el Instituto de Países Asiáticos y Africanos de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú y trabaja en el Ministerio de Exteriores desde ese mismo año.

Entre 2022 y 2025 se desempeñó como director del Departamento de Cooperación Humanitaria Multilateral y Relaciones culturales.

Estuvo destinado en Nueva York (2008-2012) y en Ginebra (2017-2022), donde fue representante permanente adjunto de Rusia ante la oficina de las Naciones Unidas.

Habla inglés, francés y jemer, lengua principalmente hablada en Camboya.EFE

