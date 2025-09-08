The Swiss voice in the world since 1935

Putin pide a la Duma que denuncie el Convenio para la Prevención de la Tortura

1 minuto

Moscú, 8 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió hoy a la Duma o cámara de diputados que denuncie el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes.

Putin remitió el correspondiente proyecto de ley que también propone denunciar los dos protocolos adscritos al convenio europeo aprobado en 1987, según informó este lunes la cámara baja del Parlamento ruso.

A finales de agosto el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, propuso al jefe del Kremlin abandonar dicho documento, ratificado por este país en 1996 al convertirse en miembro del Consejo de Europa.

Rusia mantiene que no tiene sentido seguir siendo signatario de una convención en cuyo comité contra la tortura ante el Consejo de Europa no está representada.

Este país fue expulsado del Consejo de Europa en marzo de 2022, semanas después del inicio de la actual campaña militar en Ucrania.

Según los activistas, a partir de ahora Rusia ya no estará obligada a permitir el acceso de inspectores internacionales a su sistema penitenciario, inspecciones que, en realidad, dejaron de tener lugar desde 2022.

El ejército ruso ha sido acusado por Ucrania y organizaciones internacionales de torturar a prisioneros de guerra y civiles en los territorios ocupados, acusación que Moscú también ha realizado contra Kiev.

Desde hace años Rusia, que ha sido acusada en numerosas ocasiones de encubrir los abusos y las torturas en sus cárceles, no cumple con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.EFE

