Putin pide a las petroleras rusas pagar sus deudas tras subir los ingresos por exportación

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Moscú, 23 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este lunes a las empresas de petróleo y gas rusas a pagar sus deudas gracias al aumento de ingresos por exportación derivado de la guerra estadounidense e israelí contra Irán.

«Las compañías rusas de petróleo y gas deberían considerar la posibilidad de utilizar los ingresos adicionales derivados del aumento de los precios mundiales de los hidrocarburos para reducir su carga de deuda», señaló Putin en una reunión del Gobierno sobre asuntos económicos, según la agencia TASS.

En medio de la contracción de la economía rusa, el mandatario admitió que en enero de este año el producto interior bruto del país fue un 2,1 % menor que en el mismo mes de 2025, aunque lo achacó a que hubo más días festivos que el año pasado.

«No obstante, quiero reiterar lo que ya hemos comentado, y es que es necesario retomar una senda de crecimiento económico sostenible», añadió.

Se espera que Rusia aumente considerablemente sus ingresos por la exportación de crudo debido al aumento de precios del petróleo, derivado del cierre del estrecho de Ormuz a raíz de la guerra de Irán, y gracias a la exención temporal de sanciones por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, algunos expertos pronostican que el aumento de los ingresos será insuficiente para sanear las cuentas rusas, en grave déficit presupuestario después de una fuerte caída de los ingresos energéticos, un 50,2 % menos de ingresos por venta de petróleo y gas en enero en comparación con año anterior.

Mientras tanto, la economía rusa, que todavía el año pasado presentó numerosos signos de fatiga, sigue sumando factores que evidencian una recesión de la economía. EFE

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