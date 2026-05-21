Putin preside primeros ejercicios en Bielorrusia con armamento nuclear táctico-estratégico

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Moscú, 21 may (EFE).- El líder ruso, Vladímir Putin, presidió este jueves por vídeoconferencia junto a su colega bielorruso, Alexandr Lukashenko, las primeras maniobras nucleares con armamento táctico-estratégico en territorio de Bielorrusia, país que limita con varios miembros de la OTAN (Polonia, Letonia y Lituania).

«En el marco de los ejercicios realizamos el primer entrenamiento conjunto de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia en el empleo de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas», explicó Putin por la televisión estatal. EFE

mos/lss

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