Putin promulga ley que permite incautación bienes de emigrantes críticos con autoridades

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Moscú, 10 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este miércoles una ley que permite la incautación de bienes y cuentas bancarias de ciudadanos rusos que se encuentran en el extranjero, pero cometen «delitos contra los intereses» del país.

Estos delitos incluyen insultos al jefe de Estado y los funcionarios, así como críticas sobre la actuación del Ejército ruso.

También se castigará la petición de sanciones contra Rusia o la comparación pública de la URSS con la Alemania nazi.

Los bienes incautados serán devueltos a sus dueños después de que paguen una multa, que podrá ser superior al valor de esos activos.

La ley, que fue publicada hoy en el portal oficial de información legal rusa, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026. EFE

mos/psh