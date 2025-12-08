Putin pronostica un 1 % de crecimiento de la economía frente al 4,1 % en 2024

2 minutos

Moscú, 8 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, pronosticó hoy un crecimiento del 1 % de la economía nacional para este año, en comparación con el 4,1 % de 2024.

«Este año el ritmo del crecimiento económico de Rusia ha atravesado la esperada fase de ralentización. Junto a la reducción de la inflación se redujo también el crecimiento del PIB», afirmó durante una reunión en el Kremlin con el Gobierno dedicada al cumplimiento de los planes nacionales.

El mandatario ruso puntualizó que para fin de año el crecimiento del PIB «será de 1 %, pero la inflación también rondará o incluso será menor del 6 %».

«En general, estamos alcanzando ese objetivo», dijo durante una intervención transmitida en directo por la televisión.

Al respecto, añadió que «en estos momentos se han creado las condiciones y posibilidades para comenzar a incrementar paulatinamente la dinámica económica. Conservando un bajo nivel de desempleo y, por supuesto, una inflación contenida, que según los pronósticos del Banco Central de Rusia para el año que viene, estará entre un 4 % y un 5 %».

Además, señaló que el Gobierno ruso ya preparó un plan de cambios estructurales de la economía para 2030 y «es necesario poner en marcha su aplicación inmediata, para a fines del año que viene poder conformar una base que permita alcanzar un ritmo de crecimiento de la economía nacional no menor que la mundial».

«El crecimiento de la eficiencia depende directamente de la aplicación de tecnologías de avanzada, medios de automatización, robots industriales, del uso de soluciones digitales, incluyendo las plataformas electrónicas y los mecanismos de la inteligencia artificial», sostuvo.

En particular, aseveró que «en las condiciones actuales son justamente estas herramientas las que imprimen el aporte determinante para el desarrollo de la economía de oferta y la dominación del nuevo orden tecnológico».

En 2025, dijo, Rusia «sentó las bases de la nueva política tecnológica, se tomaron decisiones importantes en materia de normas reguladoras».

En particular, citó las decisiones tomadas para el control de la aviación no tripulada (drones) y adelantó que en 2026 se aprobarán nuevas leyes para el desarrollo de la bioeconomía, un modelo económico que busca el uso racional de recursos biológicos renovables para reducir la contaminación y lograr un desarrollo estable. EFE

