Putin propone a Abás envío a Gaza de 1.000 millones de dólares de activos congelados

1 minuto

Moscú, 22 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy al líder palestino, Mahmud Abás, el envío de mil millones de dólares en activos rusos congelados en Estados Unidos para la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Al comienzo de su reunión en el Kremlin, Putin destacó que dicho asunto ya ha sido tratado con los representantes de la Casa Blanca, a lo que Abás respondió que la franja ha sido prácticamente destruida.EFE

