Putin propone a Trump celebrar la próxima cumbre en Moscú

Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este viernes en Alaska a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, celebrar la próxima cumbre en Moscú.

Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz, durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska). EFE

