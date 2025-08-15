Putin propone a Trump celebrar la próxima cumbre en Moscú
Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este viernes en Alaska a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, celebrar la próxima cumbre en Moscú.
Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz, durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska). EFE
mos-jmr/lnm
(foto) (video)