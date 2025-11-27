Putin quiere negociar con EE.UU. el reconocimiento de soberanía rusa sobre Donbás y Crimea

Moscú, 27 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que quiere abordar en las negociaciones con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea, territorios ucranianos anexionados por Moscú.

Dicho reconocimiento «debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (…) Es uno de los puntos clave», dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.EFE

