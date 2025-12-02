Putin rechaza las propuestas de Europa para paz en Ucrania antes de su reunión con Witkoff

1 minuto

Moscú, 2 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hoy las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

«Ellos mismos se abstienen del proceso (de paz) y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra», dijo Putin a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB. EFE

