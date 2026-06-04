The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin rechaza un posible alto el fuego en Ucrania, ya que prefiere el fin de la guerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hoy un posible cese del fuego en Ucrania, ya que -adujo- se puede negociar la paz y, al mismo tiempo, seguir combatiendo.

«Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares», dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. EFE

jms-mos/lss

(Foto)(Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR