Putin rechaza un posible alto el fuego en Ucrania, ya que prefiere el fin de la guerra

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San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hoy un posible cese del fuego en Ucrania, ya que -adujo- se puede negociar la paz y, al mismo tiempo, seguir combatiendo.

«Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares», dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. EFE

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