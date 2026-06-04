Putin rechaza un posible alto el fuego en Ucrania, ya que prefiere el fin de la guerra

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San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó este jueves un posible alto el fuego en Ucrania, ya que -adujo- se puede negociar la paz y, al mismo tiempo, seguir combatiendo.

«Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares», dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino, en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Subrayó que Ucrania está interesada en una tregua debido a los supuestos avances territoriales rusos en todos los sectores del frente, aunque tanto Kiev como los analistas occidentales consideran que Moscú apenas ha ganado terreno en los últimos seis meses.

«Las fuerzas rusas avanzan cada día y cada día se hacen con el control de nuevas localidades (…) Naturalmente, en esas condiciones la parte ucraniana querría que nosotros detuviéramos el avance de nuestras tropas. En la región de Zaporiyia cada día avanzamos varios kilómetros (…) Por supuesto, mejor detener esto», dijo.

Putin estimó en 2.500 los kilómetros cuadrados ocupados últimamente por el Ejército ruso y en 40.000 las bajas mensuales ucranianas, la misma cifra que la inteligencia occidental calcula en el caso de las tropas rusas.

Además, llamó la atención de la crónica escasez de hombres en el Ejército ucraniano con unos 20.000 desertores mensuales.

«Mejor detener la guerra, aceptando los compromisos que se abordaron en Anchorage», donde tuvo lugar la cumbre ruso-estadounidense en agosto de 2025, añadió, en alusión a la demanda rusa de que Kiev retire a sus tropas del Donbás. EFE

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