Putin rechaza una «tregua artificial» y quiere una «paz de verdad», según el Kremlin

Moscú, 15 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechaza una «tregua artificial» y, en cambio, apoya una «paz de verdad» para Ucrania, según informó hoy el Kremlin.

«El presidente Putin está abierto a la paz, a una paz de verdad y está totalmente en contra de las argucias para ganar tiempo y crear treguas artificiales», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

