Putin recibe a los principales negociadores de EEUU para hablar sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió este martes en el Kremlin con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania.

«Me alegro mucho de verlos», dijo el mandatario ruso a Witkoff y Kushner, sentados junto a los traductores. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov y el enviado comercial del Kremlin, Kirill Dmitriev, participaron también en la reunión, según la televisión estatal.

Antes del encuentro, Putin insistió que su país está listo para la guerra si Europa la busca. También acusó a los europeos de obstaculizar los esfuerzos para poner fin a casi cuatro años de combates.

«No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos», declaró ante la prensa.

La reunión en la capital rusa tiene lugar tras varios días de intensas gestiones diplomáticas que dejaron a Washington «muy optimista» sobre las posibilidades de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que los delegados presenten a Putin una nueva versión del plan estadounidense para acabar con las hostilidades, elaborado después de una versión anterior que Kiev y sus aliados europeos estimaron que contemplaba muchas concesiones a Moscú.

Una delegación ucraniana podría reunirse con Witkoff y Kushner el miércoles, posiblemente en Bruselas, indicó a la AFP un alto funcionario de Kiev.

«Estados Unidos quiere informarnos directamente después de su reunión» con Putin, declaró el martes Zelenski durante una visita a Irlanda, donde busca consolidar el respaldo europeo.

Pero cualquier plan debe terminar con el conflicto de manera definitiva, dijo Zelenski.

«Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates», afirmó el presidente ucraniano, y añadió: «Se necesita una paz digna».

En Bruselas, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo estar «seguro» de que los esfuerzos de Estados Unidos «eventualmente restaurarán la paz en Europa».

– Momento crítico para Kiev –

La reunión entre Estados Unidos y Rusia llega en un momento crítico para Ucrania.

Kiev se ha visto sacudida por escándalos de corrupción que terminaron con la dimisión del jefe de gabinete de Zelenski.

Moscú también ha intensificado en las últimas semanas los ataques con drones y misiles contra Ucrania.

El presidente ucraniano señaló que aún espera discutir cuestiones clave con el presidente estadounidense, incluidas territoriales, y sugirió que la verdadera motivación de Moscú para las conversaciones con Washington es aliviar las sanciones occidentales.

Putin ordenó el asalto militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, calificándolo de «operación militar especial».

Decenas de miles de civiles y militares han muerto desde que comenzó la guerra, y millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Europa teme que Washington y Moscú pacten un acuerdo sin implicarlos o fuercen a Ucrania a hacer concesiones injustas.

Un plan estadounidense de 28 puntos presentado el mes pasado se alineaba tan estrechamente con las demandas de Moscú que provocó acusaciones de que Rusia había participado en su redacción, algo que Washington negó.

Según una conversación telefónica revelada a finales de noviembre por Bloomberg, Witkoff aconsejó a funcionarios rusos sobre cómo Putin debía hablar con Trump acerca del conflicto en Ucrania.

– Avance ruso –

Witkoff se ha reunido con Putin en múltiples ocasiones, pero medios estadounidenses informaron que era la primera vez que Kushner -quien ayudó a negociar el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza a principios de este año- participaría en las conversaciones con Putin.

En el terreno, las fuerzas rusas lograron en noviembre su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según el análisis de la AFP de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

En un mes, Rusia arrebató 701 km2 a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022.

El lunes, Rusia reivindicó la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un centro logístico clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo, Ucrania afirmó el martes que los combates en Pokrovsk continúan.

También en noviembre, Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques nocturnos contra Ucrania que el mes anterior, con un total de 5.660 misiles y drones de largo alcance (+2%).

