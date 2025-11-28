Putin recibe a Orbán en el Kremlin para hablar de suministros de hidrocarburos y Ucrania

Moscú, 28 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió hoy en el Kremlin al primer ministro húngaro, Víktor Orbán, para hablar de los suministros de hidrocarburos rusos y las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania.

En la reunión participan los ministros de Exteriores de ambos países, el ruso Serguéi Lavrov y el húngaro Péter Szijjártó, y el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de este país, que suministra a Budapest petróleo y gas a precios por debajo del mercado. EFE

