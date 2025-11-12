Putin recibe a Tokáyev por todo lo alto en el Gran Palacio del Kremlin

3 minutos

Moscú, 12 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió hoy su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, por todo lo alto en el Gran Palacio del Kremlin, en una muestra más de la importancia que concede Moscú a sus relaciones con Astaná.

«Rusia es uno de los principales socios comerciales y económicos de Kazajistán, ocupando el primer lugar en términos de inversión», destacó Putin tras una gran ceremonia de bienvenida.

El mandatario ruso agregó que «un gran número de empresas rusas operan con éxito en Kazajistán».

Asimismo, señaló que el volumen del intercambio comercial ascendió el año pasado a 27.800 millones de dólares, y que en los primeros nueve meses de este año ha alcanzado los 20.000 millones de dólares.

El presidente ruso aseguró que las relaciones con Kazajistán se están «desarrollando de manera satisfactoria y consecuente».

«Rusia y Kazajistán son socios, amigos y aliados fiables», resumió.

Tokáyev, por su parte, enfatizó que la alianza estratégica entre Astaná y Moscú «no es una figura retórica o una muestra de cortesía política» sino el auténtico reflejo del nivel de la cooperación bilateral.

«Sí, a veces surgen diferencias de opinión y dudas, pero la vida es imposible sin ellas, y es gratificante que todos los temas en la agenda encuentren sus soluciones», señaló.

Tokáyev llegó a Moscú el martes, cuando mantuvo una reunión informal de tres horas con Putin, según informó el Kremlin.

Previamente, el mandatario kazajo adelantó planes de firmar con Putin una declaración de alianza y asociación estratégica durante su visita oficial a Rusia.

«El punto clave de mi visita a Moscú será la firma de una declaración sobre el paso de las relaciones entre Kazajistán y Rusia al nivel de alianza y asociación estratégica integral», dijo en un artículo publicado en el diario ‘Rossískaya Gazeta’.

Tokáyev hizo estas afirmaciones menos de una semana después de participar en Washington en la cumbre EE.UU.-Asia Central presidida por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Según datos oficiales, Rusia figura en la troika de principales socios comerciales de la mayor república centroasiática con un volumen de intercambios de casi 30.000 millones de dólares.

Rusia es también uno de los principales inversores en la economía kazaja con 4.000 millones de dólares, lo que incluye proyectos de corporaciones como la gasística Gazprom y la petrolera Lukoil, ésta última sancionada por EE.UU.

Tokáyev confirmó que durante las conversaciones se abordará la construcción de la primera central nuclear del país, que correrá a cargo del consorcio ruso Rosatom, lo que incluirá también transferencia de tecnología e instrucción de especialistas..EFE

mos/jgb

(foto) (vídeo)