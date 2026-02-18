Putin recibe al canciller Bruno Rodríguez para abordar la crisis energética en Cuba

1 minuto

Moscú, 18 feb (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá este miércoles en el Kremlin al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, para abordar la crisis energética en la isla debido al embargo de Estados Unidos.

«La reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana Cuba», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/jgb