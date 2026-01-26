Putin recibe al líder malasio en su segunda visita a Rusia en menos de un año

1 minuto

Moscú, 26 ene (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este lunes en San Petersburgo al rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, quien visita este país por segunda vez en menos de un año.

La actual visita del dirigente malasio tiene un carácter privado, precisaron fuentes oficiales rusas.

Según la agencia Interfax, ambos líderes visitaron el Museo Hermitage y luego conversaron cara a cara durante un almuerzo de trabajo.

En agosto de 2025 el rey malasio llegó a Rusia en una visita de Estado que se prolongó durante cinco días.

De esa manera, el sultán se convirtió en el primer líder malasio en realizar una visita de Estado a Rusia desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1967.

Se trata de una nueva etapa en las relaciones entre Rusia y Malasia, en crisis después del derribo del vuelo de Malaysia Airlines MH17 en el este de Ucrania en 2014.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU responsabilizó el año pasado a Rusia del derribo. Moscú argumentó que no había participado en la investigación de ese incidente, por lo que no aceptó sus “conclusiones sesgadas». EFE

mos/psh

(foto) (vídeo)