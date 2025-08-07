Putin recibe en el Kremlin al presidente de los Emiratos Árabes Unidos

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 7 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó este jueves el elevado nivel de las relaciones con Emiratos Árabes Unidos al recibir en el Kremlin a su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que ha participado activamente en el canje de prisioneros de guerra rusos y ucranianos.

«Me alegra mucho volver a verle en la capital de Rusia. Concedemos especial importancia a las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos; es un país amigo para nosotros», dijo Putin comienzo de la reunión con Bin Zayed, emitido en directo por la televisión estatal rusa.

El jefe del Kremlin resaltó los contactos a alto nivel político, así como el desarrollo de los lazos económicos, tanto comerciales como inversión.

«Quisiera destacar que las inversiones rusas en los Emiratos Árabes Unidos aún superan significativamente a las emiratíes en Rusia, en casi el doble», apuntó.

El mandatario emiratí indicó a su vez que el intercambio comercial entre su país y Rusia ha alcanzado los 11.500 millones de dólares y con los países de Eurasia ha alcanzado los 30.000 millones.

«Señor presidente, queremos que esta cifra se duplique en los próximos cinco años, tanto a nivel bilateral como con los países de Eurasia», dijo Bin Zayed a su anfitrión.

Según el Kremlin, en las negociaciones ruso-emiratíes se abordó la implementación de proyectos bilaterales en los sectores energético y de inversión, y a su conclusión fueron firmados varios documentos en las áreas de transporte e inversiones.

El ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshétnikov, subrayó que estos acuerdos «darán un nuevo impulso» a la cooperación bilateral y diversificarán los flujos comerciales, entre otros beneficios para ambas partes.

Según dijo, los proveedores de servicios e inversores rusos podrán operar sin restricciones en sectores como servicios informáticos, investigación y desarrollo, consultoría técnica, reparación de buques y aeronaves, transporte ferroviario, servicios jurídicos y otros.

Además, se garantiza a las empresas rusas la oportunidad de abrir filiales bancarias, instituciones médicas y agencias de noticias con capital 100% ruso en zonas francas especializadas de los EAU.

Los documentos firmados hoy complementan el acuerdo de libre comercio de mercancías entre la Unión Económica Euroasiática (UEE) y los Emiratos, suscrito en junio de 2025.

Según Rashétnikov, los acuerdos firmados este jueves abren para Rusia «64 sectores y subsectores» de EAU que antes eran inaccesibles. EFE

