Putin recibió al excanciller alemán Gerhard Schröder en el Kremlin, según su asesor

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Moscú, 5 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió esta semana en el Kremlin al excanciller alemán Gerhard Schröder, según confirmó hoy un asesor presidencial.

«Fue una buena reunión, amistosa. Fue un cara a cara», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local.

Ushakov precisó que la reunión tuvo lugar en el Kremlin y no en San Petersburgo, donde Putin participó el jueves y viernes en el Foro Económico Internacional.

Hace un mes Putin propuso a Schröder, que fue consejero en su momento de corporaciones estatales rusas como Rosneft, como posible negociador europeo.

Al respecto, el jueves, en su encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, Putin aseguró que Rusia no tiene «prisa» en reanudar el diálogo con la Unión Europea (UE), interrumpido con el comienzo de la guerra en Ucrania.

«No tienen deseo de hablar con Rusia como un socio. Pero tendrán que hacerlo (…) Estamos dispuestos. Hay que dejar de acusarse mutuamente. Si tienen deseo de trabajar con nosotros, que abandonen sus posturas coloniales», dijo.

Al tiempo que descartó que la UE pueda ejercer de mediador en Ucrania, defendió la figura de Schröder, porque «tiene una postura definida y el coraje de defenderla», cuando existen «pocos políticos en Europa con esas cualidades».

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazó de plano la posibilidad de que Schröder pueda ejercer de mediador europeo en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. Agregó que hay «muchos otros líderes» que pueden desempeñar el papel de mediador.

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, también rechazó a Schröder como mediador por los cargos que ocupó en compañías vinculadas con el Kremlin

Tras dejar el cargo de canciller, en febrero de 2022 también fue propuesto como miembro del consejo de administración del gigante gasístico Gazprom, cargo que el expolítico alemán no llegó a ocupar.

Después de poner fin a su carrera política, el socialdemócrata sí formó parte de los consejos de administración de las operadoras de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, infraestructuras que se mantienen inutilizadas y que fueron saboteadas en septiembre de 2022.

«No nos corresponde a nosotros elegir a un negociador. Pero, naturalmente, sí nos corresponde reunirnos o no con tal o cual político de Europa Occidental», dijo en su momento Putin. EFE

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