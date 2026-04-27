Putin recibirá a Araqchí en la biblioteca presidencial en San Petersburgo, según Kremlin

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Moscú, 27 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá este lunes al ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en la biblioteca presidencial de San Petersburgo, según informó el Kremlin.

«No se puede minusvalorar la importancia de la reunión desde el punto de vista de cómo se está desarrollando la situación en torno a Irán y en Oriente Medio», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa local.

Putin ya recibió en su momento en la biblioteca presidencial de su ciudad natal al emisario de la Casa Blanca para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff.

Araqchí, quien también se reunirá con su colega ruso, Serguéi Lavrov, aseguró a su llegada a San Petersburgo que «la reunión de hoy (con Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual».

El líder ruso calificó desde un principio de agresión los bombardeos de EE.UU. e Israel contra territorio de la república islámica y condenó firmemente lo que llamó «cínico asesinato» del ayatolá, Alí Jameneí.

Según algunos medios, los servicios de inteligencia rusos habrían proporcionado a Teherán asistencia para defenderse y responder a los ataques, tras lo que los iraníes garantizaron el tránsito seguro de los barcos rusos por el estrecho de Ormuz.

El jefe de la diplomacia iraní llegó a Rusia procedente de Pakistán, visita que calificó de «muy buena», ya que en Islamabad se abordaron las «condiciones específicas» bajo las cuales «pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

La oferta plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo que ha implementado Washington sobre todos los buques que tratan de alcanzar o salir de puertos iraníes.EFE

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