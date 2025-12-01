The Swiss voice in the world since 1935
Putin recibirá a Witkoff el martes por la tarde, según el Kremlin

Moscú, 1 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá mañana por la tarde al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, informó este lunes el Kremlin.

«Sí, efectivamente, la reunión con Witkoff, está programada para mañana», dijo en su rueda prensa diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, que precisó que será por la tarde. EFE

