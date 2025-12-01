Putin recibirá a Witkoff el martes por la tarde, según el Kremlin

3 minutos

Moscú, 1 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá mañana por la tarde al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, informó este lunes el Kremlin.

«Sí, efectivamente, la reunión con Witkoff, está programada para mañana», dijo en su rueda prensa diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, que precisó que será por la tarde.

Peskov confirmó que el Kremlin proporcionará las imágenes del inicio de la reunión entre Putin y Witkoff, quien había visitado Rusia por última vez en agosto pasado, a una semana de la cumbre en Alaska entre los líderes de Rusia y Estados Unidos.

«Habrá imágenes del inicio del encuentro», dijo Peskov a la prensa sin dar más detalles de la próxima cita pese a la insistencia de la prensa.

En cuanto a las posibles declaraciones de las partes después de la reunión, el portavoz del Kremlin no confirmó nada y se limitó a decir que «ya se verá».

A la vez, adelantó que este lunes el líder ruso sostendrá varios encuentros «que no serán públicos» para preparar la reunión con Witkoff.

El viaje de Witkoff había sido anunciado la semana pasada por el propio mandatario estadounidense, que insinuó que su yerno y asesor Jared Kushner, podría ser parte de la delegación negociadora.

La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano del presidente de EE.UU., Donald Trump, ocurre después de que una delegación de funcionarios ucranianos tuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.

La reunión, que se prolongó más de cuatro horas, fue «productiva», según dijo Rubio a la prensa.

No obstante, el secretario reconoció que aún queda «mucho trabajo por hacer» en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Witkoff ha estado en el ojo del huracán después de que se filtrara una conversación en la que supuestamente le dijo a un funcionario ruso que elogiar a Trump ayudaría a suavizar una llamada con Putin para hablar de la guerra en Ucrania.

Trump defendió la semana pasada a Witkoff asegurando que «es algo habitual» en las negociaciones, en las que añadió que probablemente el enviado esté haciendo comentarios similares a los ucranianos.

El presidente ruso también dio el pasado jueves un espaldarazo al enviado especial de Estados Unidos: «No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos», afirmó en una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión rusa. EFE

mos/alf