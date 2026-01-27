Putin recibirá mañana al presidente sirio Ahmed al Sharaa

Moscú, 27 ene (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibirá mañana en el Kremlin a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, quien realizará su segunda visita a este país en cuatro meses.

«Las partes planean discutir la situación y las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales en diversas áreas, así como la situación actual en Oriente Medio», señaló la Presidencia rusa en un comunicado.

La anterior visita de Al Sharaa a Rusia tuvo lugar en octubre de 2025.

Esa fue la primera visita a Rusia del nuevo mandatario sirio desde el derrocamiento de Bachar al Asad y su huida a Moscú.

Desde el derrocamiento de Al Asad, que estuvo en el poder desde el año 2000, la nueva administración siria y el Kremlin han optado por el pragmatismo y la formalidad en las relaciones, a pesar del apoyo militar ruso al régimen sirio anterior.

Según la prensa, Rusia estaría retirando sus fuerzas del aeropuerto de Qamishli, en el noreste de Siria, aunque esta información no ha recibido por el momento confirmación oficial.

El equipo y tropas rusas, según estas informaciones, se trasladan a la base aérea de Hmeimim, en Latakia.

La noticia coincide con un acuerdo entre las nuevas autoridades sirias y las fuerzas kurdas, que controlaban hasta ahora el territorio, donde se encontraba el aeropuerto de Qamishli.EFE

