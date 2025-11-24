Putin se ciñe al plan original de EE.UU. en conversación telefónica con Erdogan

2 minutos

Moscú, 24 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ciñó este lunes a la primera versión del plan de paz para Ucrania de 28 puntos presentado por Estados Unidos, durante una conversación telefónica con el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, según informó el Kremlin.

«Vladímir Putin señaló que estas propuestas, en la versión que ha recibido (Rusia), van en línea con las discusiones sostenidas durante la cumbre ruso-estadounidense en Alaska y, en principio, podrían sentar las bases para un arreglo pacífico definitivo», según el comunicado oficial.

Esta declaración coincide con el primer y breve comentario sobre el plan estadounidense que el líder ruso realizó el pasado viernes, cuando confirmó que Moscú había recibido la propuesta de Washington.

En cuanto al plan modificado por ucranianos y europeos tras unas negociaciones en Ginebra con participación de representantes de Estados Unidos, el Kremlin aseguró este lunes que aún no ha visto la nueva versión del documento.

«No hemos visto ningún plan (…) Por el momento no hemos recibido nada oficial», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Además, subrayó que Moscú desconoce la veracidad de las noticias de la prensa, por lo que seguirá ciñéndose únicamente a las informaciones recibidas por canales oficiales.

Erdogan, por su parte, reiteró su disposición a seguir contribuyendo al arreglo en Ucrania, tras tres rondas de negociaciones directas entre rusos y ucranianos que tuvieron lugar este año en Estambul.

Ambos presidentes también abordaron la cooperación bilateral «con énfasis en la expansión de los lazos comerciales y de inversión y la implementación de proyectos energéticos de importancia estratégica».

Estados Unidos y Ucrania informaron previamente que, como resultado de las conversaciones mantenidas en Ginebra, los dos países han elaborado «un marco de paz actualizado y perfeccionado».

«Cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible», señalaba la nota oficial.

El plan presentado originalmente por Washington fue muy criticado por Europa al considerar que era muy favorable a Moscú al exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Moscú y renunciar al ingreso en la OTAN.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró al término de las conversaciones en Ginebra que aún quedan puntos pendientes para revisar en el plan con Ucrania, pero que «ninguno es insalvable».EFE

mos/alf