Putin se dirige a los chinos y elogia a su «amigo» Xi en vídeo antes de aterrizar en Pekín

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Moscú, 19 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió hoy en un vídeo a los chinos antes de aterrizar en Pekín, donde se reunirá el miércoles con el líder chino, Xi Jinping, al que calificó de «buen amigo».

«Considero que nuestros contactos amistosos nos ayudan a esbozar los planes más ambiciosos para el futuro y a hacerlos realidad», señala en el vídeo colgado en Telegram.

Putin recordó que hace 25 años ambas potencias firmaron el Acuerdo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, y que a día de hoy las relaciones ruso-chinas «han alcanzado efectivamente un nivel sin precedentes».

Destacó que los intercambios comerciales superaron «hace mucho» los 200.000 millones de dólares y que Rusia no sólo respeta la milenaria historia del gigante asiático, sino que está interesada en que sus pueblos se conozcan cada vez más.

El líder ruso subraya que las relaciones bilaterales son un factor «estabilizador en la arena mundial», pero negó que Moscú y Pekín «se alíen contra alguien, sino que trabajan en aras de la paz y el florecimiento común».

En política internacional, ambos países defienden el derecho internacional y cooperan tanto en la ONU como en el foro BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, recalcó.

Finalmente, se mostró «convencido» de que la profundización de la cooperación continuará en beneficio del bienestar de ambos pueblos y el mantenimiento de la estabilidad y seguridad globales.

Putin, que viaja con una delegación integrada por 39 personas, será recibido por Xi en la mañana del miércoles en la plaza de Tiananmén.

El Kremlin adelantó que Putin y Xi firmarán al término de su cumbre unos 40 acuerdos, que incluirá una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de su asociación y cooperación estratégica, y otra sobre el advenimiento de un nuevo orden mundial y unas relaciones internacionales de nuevo tipo.

La última visita del líder ruso a China tuvo lugar en septiembre pasado y la próxima tendrá lugar en noviembre cuando asista a la cumbre de la APEC en la ciudad de Shenzhen.EFE

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