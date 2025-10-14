Putin se reúne con el mayor oligarca ruso dedicado a la extracción de metales raros

2 minutos

Moscú, 14 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este martes al multimillonario empresario ruso,Vladímir Potanin, cuyo negocio, Norilsk Nickel, se dedica a la extracción en Siberia de metales raros como el níquel y el paladio.

«Disponemos de metales del grupo del platino, oro y numerosos metales raros que cubren por completo las necesidades de nuestro país. Vendemos con éxito cualquier excedente al mercado internacional», declaró Potanin en su conversación con el mandatario ruso, emitida por televisión estatal.

El oligarca ruso lamentó las difíciles condiciones con las que opera la empresa durante los últimos años, como la caída global de precios, problemas logísticos a causa de las sanciones occidentales a raíz de la guerra de Ucrania y la consecuente necesidad de reorientar el mercado.

«A pesar de todo Norilsk Nickel mantiene su liderazgo mundial en la producción de níquel, metales del grupo del platino y otras materias primas. Además, hemos organizado una producción estable en todos nuestros metales clave durante los últimos cinco años», añadió Potanin.

Mientras tanto, Putin se preocupó por el impacto medioambiental de la empresa, que ya fue responsable de varias catástrofes tales como vertidos tóxicos.

Norilsk Nickel, cuyas principales plantas se encuentran en la región industrial de Norilsk (en el círculo polar ártico), la península de Kola, la zona del lago Baikal y Finlandia, es el mayor productor mundial de paladio y níquel de alta calidad.

Potanin posee el 37 % de las acciones, mientras que su fundador, el oligarca Oleg Deripaska, es dueño del 26,39 %. EFE

mos/psh