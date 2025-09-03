The Swiss voice in the world since 1935

Putin se reúne con Kim Jong-un, que promete seguir ayudando a Rusia en todo lo necesario

Pekín, 3 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que le prometió seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite, como ya hizo a la hora de proporcionar tropas para expulsar a los soldados ucranianos de la región de Kursk.

«Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia», dijo Kim al comienzo de la reunión, según informó la agencia Interfax. EFE

