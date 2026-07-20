Putin se reúne con la ministra de Relaciones Exteriores norcoreana

afp_tickers

Compartir

1 minuto

La ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte se reunió este domingo con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, un encuentro que el dirigente aprovechó para agradecer a su aliado su apoyo a la ofensiva en Ucrania.

La cancillería rusa anunció el sábado la visita a Moscú de la ministra norcoreana, Choe Son Hui, invitada por su homólogo Serguéi Lavrov.

«Quiero expresarle una vez más mi gratitud por el apoyo dado en la operación militar especial» en Ucrania, declaró el presidente ruso.

Putin afirmó que su país nunca olvidará la gesta de los soldados norcoreanos que serán honrados al mismo nivel que los rusos y elogió la comprensión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Rusia y Corea del Norte han estrechado sus lazos desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en 2022.

Corea del Norte envió tropas terrestres a la región rusa de Kursk y sistemas de armamento para apoyar las operaciones rusas en Ucrania.

A cambio, el país recibe ayuda financiera, alimentos y energía, además de tecnología militar por parte de Moscú, según analistas.

bur/an/hgs