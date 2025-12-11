Putin se reunirá con Erdogan durante su visita a Turkmenistán

Moscú, 11 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá mañana, viernes, con su colega turco, Recep Tayyip Erdogán, en el marco de su visita a la república centroasiática de Turkmenistán.

«Está planeada», respondió Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria al ser preguntado sobre si ambos mandatarios iban a mantener una reunión en Asjabad, capital turkmena.

La última tuvo lugar en septiembre pasado en tierras chinas durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, aunque hablaron por teléfono el pasado 24 de noviembre.

Al igual que hiciera al comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, Erdogan ha mediado en los últimos meses para que rusos y ucranianos reanudaran sus negociaciones directas en Estambul.

No obstante, dichas negociaciones no han logrado detener las hostilidades y únicamente han producido como resultado el canje de prisioneros de guerra y cadáveres de ambos bandos.

Peskov precisó que el jefe del Kremlin mantendrá varios encuentro en Asjabad, donde tendrá lugar un foro internacional con ocasión de los 30 años de la declaración de neutralidad de la conocida como ‘república del gas’ por sus ingentes recursos energéticos.

Numerosos líderes de la región eurasiática han confirmado su presencia en el foro, en cuyos márgenes también podría reunirse Putin con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.EFE

