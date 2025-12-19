The Swiss voice in the world since 1935
Putin sobre los activos congelados: «En algún momento tendrán que devolver lo robado»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió hoy que «en algún momento» los países europeos «tendrán que devolver lo robado» y que Moscú piensa recuperar por la vía judicial sus activos congelados debido a la guerra en Ucrania.

«Robo no es la palabra exacta (…) Lo que intentan hacer con nosotros es abiertamente un atraco», dijo al comienzo de su intervención en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía. EFE

