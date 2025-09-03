Putin sobre una conspiración contra EE.UU: «Trump tiene sentido del humor»

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 3 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que su colega de EE.UU., Donald Trump, «tiene sentido del humor» después de que éste sugiriera una conspiración contra su país por parte de China, Rusia y Corea del Norte.

«El presidente de EE.UU. tiene sentido del humor. Eso está claro, todos lo saben. Tenemos una buena relación. Nos tuteamos», dijo en rueda de prensa al término de su visita a China.

Putin añadió: «Aunque parezca extraño, en estos cuatro días durante las negociaciones en diferentes formatos, incluido las informales, nadie hizo nunca algún comentario negativo sobre la actual Administración estadounidense».

Además, subrayó: «todos mis interlocutores, sin excepción, justamente todos, apoyaron nuestra reunión en Anchorage», Alaska. Y todos expresaron su esperanza de que la postura de Trump, Rusia y el resto de participantes en las conversaciones conduzcan «al fin del conflicto armado».

Trump aseguró anoche en su red social Truth Social que estaba «muy decepcionado» con el líder ruso e insinuó que Rusia, China y Corea del Norte estaban conspirando «contra los Estados Unidos de América».

«Él de nuevo dijo, no sin ironía, que supuestamente estos tres traman una conspiración contra Estados Unidos. Quiero decir que nadie tramó ninguna conspiración, nadie tejió ningún complot», comentó previamente a la televisión pública rusa Yuri Ushakov, asesor internacional del jefe del Kremlin.

El diplomático añadió: «Más aún, a nadie ni siquiera se le pasó por la cabeza, a ninguno de los tres líderes».

Ushakov resaltó que «todo el mundo es consciente del papel que juega EE.UU. y la actual Administración del presidente y personalmente Trump en el actual panorama internacional» e insistió en que los saludos que transmitió en sus redes sociales a la troika de líderes no era más que un comentario sarcástico. EFE

