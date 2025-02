Putin sugiere que el ataque ucraniano al oleoducto del Caspio fue coordinado por Bruselas

1 minuto

Moscú, 19 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió este miércoles que el ataque ucraniano a una estación de bombeo del Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), clave para las exportaciones a Europa, fue coordinado por Bruselas.

«Si lo analizamos desde un punto de vista puramente formal, parece algún tipo de acción coordinada. Pero no me lo quiero creer. Es una coincidencia. Es solo que los europeos siguen su propio camino y no prestan atención a lo que está sucediendo. Pero formalmente, si miras lo que está pasando, parece algún tipo de coordinación», dijo Putin en San Petersburgo, donde se encuentra en viaje de trabajo.EFE

mos/rf