Putin tacha de «provocación» las acusaciones de que Rusia quiere atacar a la OTAN

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San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de «provocación» las acusaciones de que su país se dispone a atacar a la OTAN, que vinculó con el interés de los países occidentales en incrementar el gasto en armamento.

«Esto es una sandez, pero no sólo eso, sino una provocación deliberada para crear una amenaza que no existe en realidad y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa», dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. EFE

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