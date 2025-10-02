Putin tacha de piratería la detención de petrolero frente a costas francesas

2 minutos

Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tachó este jueves de piratería la detención frente a las costas francesas de un petrolero, supuestamente perteneciente a la llamada «flota fantasma» de Rusia para esquivar las sanciones.

«Bueno, eso es piratería. Sí, estoy al tanto de ese incidente. Un petrolero fue interceptado en aguas internacionales sin justificación alguna», dijo Putin al intervenir en el Club de Debate Valdái.

Según el jefe del Kremlin, los que detuvieron el petrolero «aparentemente buscaban carga militar», como drones, pero no encontraron nada.

El petrolero, agregó, navegaba bajo la bandera de un tercer país y la tripulación era internacional.

«Francamente, no sé qué tan relacionado está esto con Rusia, pero sé que este incidente ha ocurrido», agregó.

El Kremlin afirmó horas antes que desconocía qué carga trasportaba el petrolero interceptado frente a la costa occidental francesa.

«Desconozco qué tipo de petróleo es ni de dónde proviene. No tenemos información al respecto. Se trata de una venta comercial de recursos energéticos», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Dos miembros de la tripulación del petrolero varado frente a la costas atlánticas francesas, sospechoso de haber podido estar incriminado en el envío de drones a Dinamarca, se mantienen bajo arresto este jueves, después de que la Fiscalía decidiera prolongar su detención.

Según indican medios galos, el fiscal de Brest, que abrió una investigación por las dudas sobre la veracidad del pabellón del petrolero, decidió agotar el plazo de 48 horas del arresto provisional de los dos tripulantes, identificados como el capitán del mismo y su número dos.

Ambos fueron detenidos este miércoles, después de que un destacamento de militares franceses abordara el barco, cuyas maniobras habían llamado la atención de las autoridades galas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a este caso durante un coloquio en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague, donde aprovechó para alentar a que se luche contra la flota de petroleros fantasma que utiliza Rusia para puentear las sanciones europeas.EFE

