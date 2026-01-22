Putin valora ceder activos rusos congelados en EE.UU. para reconstruir Ucrania o Palestina

Moscú, 22 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo la noche del miércoles que podría ceder sus activos congelados en Estados Unidos, que valoró en 1.000 millones de dólares, para reconstruir Ucrania tras un acuerdo de paz o Palestina.

«Los fondos restantes de nuestros activos congelados en EE. UU. podrían utilizarse para reconstruir los territorios dañados durante los combates tras la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Estamos discutiendo esta posibilidad con representantes de la administración estadounidense», declaró Putin en una reunión con el Consejo de Seguridad.

El mandatario propuso que los fondos podrían enviarse a la Junta de la Paz, iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, que tiene por objetivo asegurar la paz en Palestina y a cuya organización invitó a Putin, entre otros líderes internacionales.

«Incluso antes de decidir sobre nuestra participación en el Consejo de Paz y su trabajo, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados durante la anterior administración estadounidense a la Junta de la Paz», declaró el jefe de Estado.

Putin agradeció la invitación de esta semana de Trump para integrar el organismo y dio instrucciones al Ministerio de Exteriores ruso para estudiar la propuesta y «consultarlo con sus socios estratégicos».

«Y solo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido», señaló.

El líder ruso también planea discutir el jueves sobre la Junta de la Paz con el enviado de Trump, Steve Witkoff, quien viaja a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos.

«Vienen a Moscú para continuar el diálogo sobre el acuerdo en Ucrania», añadió Putin en lo que será el séptimo encuentro personal entre ambos.

Mientras la delegación ucraniana celebró consultas el fin de semana en EE.UU. y este miércoles en Davos, por parte rusa únicamente el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, se reunió brevemente el martes con Witkoff y Kushner. EFE

