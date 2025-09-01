Putin valora el papel de China e India en la búsqueda de la paz en Ucrania
Tianjin (China), 1 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció este lunes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) los «esfuerzos» de China, la India y «otros socios» del bloque para poner fin a la guerra en Ucrania.
Rusia «valora ampliamente los esfuerzos de Pekín, Nueva Delhi y otros socios para resolver la situación en Ucrania», dijo el mandatario, quien subrayó que «los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas de la crisis», que «no surgió como resultado de un ataque sino de un golpe de estado». EFE
