Putin ve acertada decisión de Trump de alto al fuego y niega que suministre armas a Irán

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Moscú, 5 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró este viernes «acertada» la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de declarar un alto al fuego con Irán, al tiempo que negó el suministro de armamento a Teherán.

«Somos vecinos de los países árabes. Y, francamente, esto nos coloca en una situación difícil. Pero creemos que la decisión del presidente Trump de suspender las hostilidades es la única correcta. Y esperamos sinceramente que este alto el fuego, actualmente en vigor, conduzca a una paz duradera», aseguró Putin desde el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

El mandatario ruso, que se niega a declarar un alto al fuego en Ucrania, tampoco considera que Israel haya engañado a Trump en relación con el conflicto en Oriente Medio.

«No tengo motivos para hablar de ningún engaño al señor Trump. Es un político maduro y con mucha experiencia, y es improbable que alguien externo tenga la capacidad de ejercer una influencia significativa sobre él», respondió a la pregunta de la moderadora.

Aunque el líder ruso señaló que las preocupaciones israelíes por el supuesto desarrollo por parte de Irán de un arma nuclear son bien conocidas, a pesar de la reiterada negativa de Teherán.

«En cuanto a las armas, Irán no nos las ha pedido, y nosotros no le hemos suministrado ninguna», afirmó.

Lamentó que a pesar de los contactos y controles, incluso por parte del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), la situación desembocara en un conflicto armado.

Por otro lado, insistió en la propuesta rusa de almacenar uranio enriquecido iraní y expresó su confianza en reanudar la construcción de instalaciones nucleares con fines civiles una vez se calme el conflicto.

«Cuando la situación se calme, tenemos la intención de seguir colaborando con nuestros amigos iraníes en la construcción de estas instalaciones nucleares», expresó.

Además, añadió que podría ser importante «abordar las preocupaciones de Irán sobre las restricciones a sus proyectos nucleares pacíficos». EFE

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