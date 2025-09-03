Putin ve la luz al final del túnel en Ucrania, pero si no hay acuerdo proseguirá la guerra
Moscú, 3 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que ve «cierta luz al final del túnel» en Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos pero, en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos «por medios militares».
«Se ve cierta luz al final del túnel» gracias a la mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a China. EFE
