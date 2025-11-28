Putin viajará a la India el 4 diciembre para una visita de Estado de dos días

2 minutos

Moscú, 28 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajará a la India el 4 de diciembre para una visita de Estado de dos días, informó hoy el Kremlin.

«La visita es de gran importancia y brinda la oportunidad de abordar exhaustivamente toda la amplia agenda de las relaciones ruso-indias…», se afirma en el comunicado de la Presidencia rusa.

El anuncio de la visita destaca el carácter «especialmente privilegiado de las relaciones de asociación estratégica» entre Rusia y la India en los más diversos ámbitos.

Además de las relaciones bilaterales, Putin abordará con el primer ministro indio, Narendra Modi, una serie de temas de la actualidad regional e internacional.

«Estos asuntos estarán en el foco de las negociaciones con la delegación india encabezada por Narendra Modi», subrayó el Kremlin, que añadió que al término de las conversaciones está prevista la firma de una declaración conjunta y de una serie de documentos bilaterales de orden institucional y comercial.

La India, junto con China, ha sido uno de los mayores importadores del petróleo ruso y se ha beneficiado por la caída de precio a causa de la sanciones occidentales a Rusia por la guerra de Ucrania.

El 22 de octubre pasado Estados Unidos anunció sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, por «la falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania».

A comienzos de este mes el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la India «ha dejado de comprar petróleo en gran medida».

Días después, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andréi Rudenko, afirmó que la India continúa comprando petróleo ruso pese a las sanciones estadounidenses.

«Puedo afirmar que la India continúa comprando petróleo ruso», subrayó el diplomático. EFE

