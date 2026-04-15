Putin visitará China en la primera mitad de este año, anuncia Lavrov

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Pekín, 15 abr (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció este miércoles en Pekín que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitará China en la primera mitad de este año, en medio de una nueva ronda de contactos de alto nivel entre ambos países y en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán.

Lavrov hizo ese anuncio en una rueda de prensa al término de su visita oficial al gigante asiático, durante la cual se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y con su homólogo, Wang Yi.

La visita de Lavrov a China ha servido para volver a escenificar la estrecha sintonía entre Moscú y Pekín.

El martes, Wang aseguró que ambas partes «coordinan plenamente sus posiciones» y «se apoyan mutuamente» en el ámbito internacional, mientras Lavrov denunció los intentos de «contener» a Rusia y China mediante estructuras de «bloques» en Asia.

El canciller ruso afirmó además ante Xi que la relación bilateral desempeña «un papel estabilizador» en los asuntos mundiales, y aseguró después que los vínculos entre ambos países son cada vez más importantes para lo que describió como «la mayoría de la población mundial».

Además, Lavrov sostuvo este miércoles que Rusia puede compensar la escasez de recursos energéticos surgida en China y en otros países a raíz de la crisis en Oriente Medio.

El funcionario ruso agregó que los vínculos entre Rusia y China son «inquebrantables ante cualquier tormenta».

El anuncio de Lavrov se produce además en un momento en que se espera para mayo la visita a Pekín del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para los días 14 y 15, lo que abre la posibilidad de que los viajes de Putin y Trump a China se produzcan con escasa diferencia temporal.

También está previsto que Putin, que ya ha visitado el país asiático más de una veintena de veces como presidente ruso, vuelva a viajar a China en noviembre para asistir por primera vez desde 2017 a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará este año en la ciudad suroriental china de Shenzhen.

China y Rusia han protagonizado un estrechamiento de sus lazos en los últimos años.

Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Pekín la «amistad sin límites» entre sus naciones.

Desde el estallido del conflicto, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido protección para la soberanía de todos los países, en referencia a Ucrania, y atención para las «legítimas preocupaciones de seguridad», en alusión a Rusia. EFE

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