Putin y Aliyev destacan relaciones constructivas de Rusia y Azerbaiyán pese a divergencias

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Moscú, 28 jul (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Azerbaiyán, Ilham Aliyev, sostuvieron este martes una conversación telefónica en la que destacaron las «relaciones constructivas» de ambos países pese a las divergencias en torno al conflicto en Ucrania, según informó el Kremlin.

«Tras debatir temas actuales de la agenda bilateral e internacional, los líderes destacaron el carácter constructivo de las relaciones ruso-azerbaiyanas y el incremento del diálogo entre los gobiernos y las instituciones», señaló la Presidencia rusa en un comunicado.

Según el Kremlin, las partes «confirmaron el interés de ambas partes en continuar ampliando la cooperación mutuamente provechosa».

Moscú y Bakú se han distanciado en los últimos tiempos, particularmente debido a la grave crisis tras el derribo de un avión de pasajeros azerbaiyano por defensas antiaéreas rusas en diciembre de 2024, mientras repelían un ataque de drones ucranianos, un incidente que posteriormente ambos países dieron por zanjado.

A mediados de mes las tensiones volvieron a crisparse tras declaraciones de apoyo de Aliyev a Ucrania.

«Siempre hemos apoyado, apoyamos y seguiremos apoyando la integridad territorial de Ucrania, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras. Las fronteras de ningún Estado pueden modificarse por la fuerza y sin el consentimiento de su pueblo», aseguró el mandatario azerbaiyano.

Asimismo, llamó a cesar de inmediato las hostilidades entre Rusia y Ucrania.

Aliyev ya había mostrado en varias ocasiones su apoyo a Ucrania y recibió en abril pasado a su presidente, Volodímir Zelenski, con quien acordó reforzar la cooperación técnico-militar entre ambos países.

El Kremlin reaccionó de inmediato al calificar de «errónea» la postura de Azerbaiyán sobre la guerra en Ucrania. EFE

mos/mb