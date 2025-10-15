Putin y líder sirio abordarán el futuro de bases rusas en nación árabe, según el Kremlin

2 minutos

Moscú, 15 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, abordará hoy en su primera reunión con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, el futuro de las bases rusas en Siria, adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Es evidente que el tema de las bases se tocará de un modo u otro durante la reunión con el presidente. Sí, es algo que se puede esperar», dijo en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que no está previsto que los mandatarios ofrezcan una rueda de prensa al término de las negociaciones.

Rusia tiene dos bases militares en Siria: la base naval de Tartus y la base aérea de Hmeimim, cuyo destino está en entredicho tras la caída del anterior presidente sirio, Bachar al Asad, actualmente refugiado en Moscú.

Al Sharaa llegó este miércoles a la capital rusa en visita oficial a Rusia, «en el marco de la reestructuración de las relaciones bilaterales entre ambos países y la negociación de la cooperación política y económica», según informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

El jefe de Estado sirio se reunirá con Putin «para abordar los acontecimientos regionales e internacionales de interés mutuo y explorar maneras de desarrollar la cooperación que sirva a los intereses comunes de ambos países», además de mantener un encuentro «con la comunidad siria en Rusia».

La visita se produce el mismo día en que estaba prevista la reunión entre la Liga Árabe y Rusia, cumbre que finalmente fue pospuesta tras el acuerdo entre Israel y Hamás.

En febrero pasado, el presidente sirio recibió una llamada telefónica de Putin, que le «reafirmó el apoyo de su país a la integridad territorial, la soberanía y la estabilidad de Siria», y expresó «la disposición de Rusia a reconsiderar los acuerdos firmados con el antiguo régimen y la necesidad de levantar las sanciones económicas impuestas al país», según SANA.

Hasta el momento, se desconocen más detalles de la agenda de Al Sharaa en Moscú.

Desde el derrocamiento el año pasado de Al Asad, que estuvo en el poder desde el año 2000, la nueva administración Siria y el Kremlin han optado por el pragmatismo y la formalidad en las relaciones a pesar del apoyo militar ruso al régimen sirio anterior.

Al Asad está refugiado en Moscú desde que huyó de la ofensiva liderada por Al Sharaa y cayó su régimen el pasado 8 de diciembre.EFE

