Putin y Modi sellan la «desdolarización» del comercio y fijan nuevas metas comerciales

Nueva Delhi, 5 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, trazaron este viernes una hoja de ruta para elevar el objetivo comercial a 100.000 millones de dólares y la confirmación de que el 96 % de los pagos ya se realizan en monedas nacionales, esquivando el sistema financiero occidental.

«Nuestros países están avanzando gradualmente hacia el uso de monedas nacionales para los pagos. La participación es ya del 96 % en los pagos comerciales», aseguró el mandatario ruso en una declaración en Nueva Delhi, confirmando que el dólar ha quedado prácticamente excluido del intercambio bilateral para evitar el impacto de las sanciones.

El volumen de negocios actual ronda los 64.000 millones de dólares, impulsado por las compras masivas de energía, pero Putin instó a «estar a la altura de la tarea» para elevar esa cifra hasta los 100.000 millones.

Para lograrlo, ambos líderes acordaron un programa de cooperación hasta 2030 y aceleraron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre la India y la Unión Económica Euroasiática.

El acuerdo incluye un giro en la transferencia tecnológica, y en este sentido Putin anunció la construcción de una gran fábrica farmacéutica en Rusia que utilizará «tecnología avanzada de la India», que podría reducir la dependencia rusa de los medicamentos occidentales y que invierte el rol tradicional donde Moscú solía ser el único proveedor de tecnología.

«Puedo expresar mi confianza en que la visita actual y los acuerdos alcanzados ayudarán a profundizar aún más la asociación estratégica ruso-india en beneficio de nuestros países y de la gente, los pueblos de la India y Rusia», dijo.

En el plano militar, el jefe del Kremlin recordó que Rusia lleva medio siglo ayudando a armar y modernizar al Ejército indio y se mostró satisfecho con los resultados de las negociaciones de defensa mantenidas hoy, las cuales profundizan la asociación estratégica.

Putin también ofreció toda la asistencia necesaria a la India, que asumirá la presidencia de los BRICS el próximo año, y destacó el trabajo conjunto de ambos países como fundadores para aumentar la autoridad de la organización a nivel mundial.

Ante este despliegue de acuerdos, el primer ministro Modi recurrió a una metáfora para definir la resiliencia de la relación frente a las presiones geopolíticas de los últimos 80 años.

«La relación India-Rusia ha sido como una Estrella Polar estable. Esta relación basada en una profunda confianza y respeto ha resistido la prueba del tiempo», sentenció el líder indio. EFE

