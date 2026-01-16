Putin y Pezeshkian abogan por una pronta desescalada de la tensión en torno a Irán

1 minuto

Moscú, 16 ene (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, e Irán, Masud Pezeshkian, abogaron este viernes en conversación telefónica por una pronta desescalada de la tensión en torno a la República Islámica, escenario desde hace semanas de multitudinarias protestas antigubernamentales, reprimidas violentamente por las autoridades.

«Rusia e Irán abogan de manera consecuente y desde una postura solidaria por una pronta desescalada de la tensión en torno a Irán y la región en su conjunto, y por la solución de los problemas que han surgido por medios exclusivamente políticos y diplomáticos», señala el comunicado del Kremlin. EFE

